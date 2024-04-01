اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الكورى الجنوبى: لم نرصد أية استعدادات لإقامة عرض عسكرى فى بيونج يانج

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:32 ص
الجيش الكورى الجنوبى: لم نرصد أية استعدادات لإقامة عرض عسكرى فى بيونج يانج الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أعلن الجيش الكورى الجنوبى اليوم الاثنين، أنه لم يرصد أية مؤشرات لاستعدادات لإقامة عرض عسكرى وشيك فى بيونج يانج قبل عيدين كبيرين فى الدولة الشيوعية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الكولونيل لى سونج جون، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، إنه لا توجد علامات على إطلاق وشيك لقمر اصطناعي للتجسس من قبل كوريا الشمالية من موقع الإطلاق في دونغتشانغ ري، وتنسق سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية بشكل وثيق لمراقبة وتتبع الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية".

يشار إلى أن العيدين الرئيسيين في كوريا الشمالية في أبريل هما عيد ميلاد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ، الجد الراحل للزعيم كيم جونغ أون، في 15 أبريل، والذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 أبريل.

ونجحت كوريا الشمالية في وضع أول قمر اصطناعي للتجسس في مداره في نوفمبر العام الماضي وتعهدت بإطلاق 3 أقمار أخرى هذا العام، كما وضعت كوريا الجنوبية قمرها الاصطناعي للاستطلاع العسكري في مداره في ديسمبر الماضي وتخطط لإطلاق قمر اصطناعي ثان في أوائل أبريل الجاري.







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