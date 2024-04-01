اليوم السابع
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الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال عنصر رئيسى فى قوة الرضوان التابعة لحزب الله

الإثنين، 01 أبريل 2024 07:44 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال عنصر رئيسى فى قوة الرضوان التابعة لحزب الله الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عنصر رئيسي في وحدة الصواريخ المضادة للمدرعات التابعة لقوة الرضوان في حزب الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي أوردته القناة السابعة الإسرائيلية، إن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت سيارة في قرية كونين كانت تقل إسماعيل علي الزين، وهو عنصر رئيسي في الوحدة المضادة للدبابات التابعة لقوة الرضوان في حزب الله.

وأضاف جيش الاحتلال، أن إسماعيل علي الزين يشغل منصب قائد في قوة الرضوان، وهو خبير رئيسي في مجال الأسلحة المضادة للمدرعات وهو مسؤول عن العشرات من الهجمات المضادة للمدرعات التي استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية.







حزب الله

الجيش الإسرائيلى

قوة الرضوان

اسرائيل




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