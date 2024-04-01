البترول: 98 مليون دولار إيرادات شركة تصنيع مهمات الحفر 2023

كتبت -مروة الغول

أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركته الجمعية العامة للشـركة العالمية لتصنيع مهمات الحفـر – IDM نتائج أعمال الشـركة عن العام المالي 2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنجاحات الحالية التي تحققت والقدرة علي مواجهة التحديات والتحولات السـريعة خلال العامين الماضيين، مؤكداً على توفيـر الدعم الكامل من جانب الوزارة والهيئة المصـرية العامة للبتـرول والمساهمين لتعزيز دورهـا الإستـراتيجـي بما تمتلكه من إمكانيات فنية وكوادر بشـرية مع توجيهه الشكر لجميع العاملين بالشـركة علي مجهوداتهم خلال العام.

وقدم المهندس كـريم همام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عرضاً ، أوضح خلاله تحقيق الشـركة خلال العام نتائج ومؤشـرات مالية غيـر مسبوقة في تاريخها، حيث بلغت الإيـرادات السنوية 98 مليون دولار بنسبة نمو 38% عن عام 2022 والحصول علي عقود جديدة خلال العام وصلت باجمالي التعاقدات إلى 400 مليون دولار للتنفيذ حتي عام 2027 نتيجة تطبيق الشـركة لمنظومة الــ VMI للمرة الأولى بقطاع البتـرول المصـري مع شـركة بتروبل وتطبيق منظومة الـ Consignment مع شركة خالدة للبتـرول .



حضـر أعمال الجميعة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصـرية العامة للبتـرول والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للإنتاج والمهندس أحمد خليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشـروعات والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي ونوابة للمالية والتخطيط والمشـروعات والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي.