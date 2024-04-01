البترول: إضافة نشاط الطاقة المتجددة لشركة تنمية لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية

كتبت -مروة الغول

انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة تنمية للبترول بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام 2023.

وخلال الجمعية اشاد المهندس طارق الملا بإضافة نشاط الطاقة المتجددة لأنشطة شركة تنمية ليساهم فى توفير استهلاك الوقود، وتحقيق أهداف وخطط الوزارة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما أشاد بحجم الأعمال الذى حققته الشركة خلال العام، وطالب العاملين ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتعظيم وزيادة الإنتاج.

واستعرض المهندس مصطفي عامر رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال عام 2023 فى ظل التحديات التي واجهت الشركة، حيث أوضح أن الشركة حققت هذا العام ساعات عمل آمنه تخطت 2089 ساعة، واستطاعت تحقيق مجمل ربح نشاط بقيمة 335 مليون جنيه .



وأضاف أن الشركة ستقوم بالدخول في مجال الطاقة المتجددة من خلال تشغيل الآبار المنتجة بالطاقة الشمسية مما يساهم فى توفير 25 ألف لتر سولار سنوياً، وأيضا مجال الثروة المعدنية باتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع هندسة القاهرة لتأهيل العنصر البشري في مجال التعدين عبر اللجنة الوزارية المشتركة مع هندسة القاهرة.