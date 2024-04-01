الأول على الجمهورية.. بدء موسم توريد القمح المحلي بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عن بدء توريد محصول القمح إلى مطحن الطارق بمدينة الطور بحافظة جنوب سيناء مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من الصوامع والتموين ومجلس المدينة، بالإضافة إلى صاحب الأرض لاستلام القمح وتحديد جودته والفئة السعرية.

وشهد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والمهندس ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين، اليوم الإثنين فعاليات اليوم الاول لتوريد الأقماح المحلية لموسم 2024 من المزارعين لمطحن الطارق بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، حيث استقبل المطحن كمية توريد المزارعين الأقماح فى اليوم الأول.

وأشاد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، بمستوى الإنتاج داخل مطحن الطارق والجودة العالية سواء من منتج الدقيق كما أشاد بكمية الإنتاج وجودة الأقماح المحلية التى يتم توريدها داخل المطحن، معلنا أن الكمية التى تم توريدها فى اليوم الأول فقط لبدء التوريد وجارى استقبال باقى الأقماح المحلية من قبل المزارعين والتى قد تتعدى 40 طن فى نهاية اليوم، مشيرا إلى أن هذه الكمية غير مسبوقة فى تاريخ جنوب سيناء عن العام الماضى، مؤكدا أنه يتم صرف أثمان الأقماح فور الانتهاء من عملية التوريد عن طريق مدير المطحن للمزارعين فورا، متمنيا بأن المرحلة القادمة أفضل ويكون لدينا اكتفاء ذاتى من الدقيق ونصل فى النهاية إلى التصدير للسوق المحلى فى المحافظات الأخرى.

من جانب آخر أكد سليمان موسى بريك أحد المزارعين، أن توريد القمح كان يمثل عقبة كبيرة أمام المزارعين وكان المزارع يعانى فى توريد محصوله وبفضل من الله بدء من العام الماضى يستقبل عن طريق مطحن الطارق أى كمية من القمح والمزارع يتسلم ثمن قمح فورا دون أى تأجيل فضلا عن أن مستوى إنتاج القمح بجودة ونسبة نقاء عالية جدا لا تتوافر فى أى محافظة من محافظات الجمهورية ولا توجد أى نسبة جفاف، وواعدا بأن العاصمة طور سيناء تكون سلة القمح لمصر والشرق الأوسط ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإهتمام بتنمية سيناء ونشكر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعم المزارعين والاهتمام بنا.

وفى نفس السياق قال المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أنه جارى توريد الأقماح المحلية اليوم الأول عن طريق اللجنة المشكلة من مديرية التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب من مديرية الزراعة ومندوب من الدمغة والموازين فضلا عن مدير مطحن الطارق، مؤكدا أن ما حدث فى جنوب سيناء هذا العام لم يحدث فى أية محافظة أخرى حيث يتم صرف ثمن الأقماح للمزارع فور تسليمه للقمح عن طريق مدير المطحن مشيرا إلى أن الأقماح ستظل بالمطحن لحين ورود إخطار وتعليمات بالبرنامج الزمنى من وزارة التموين ليتم طحن الكمية عن طريق المطحن

فيما أعلن المهندسة مدير هانم محفوظ مديرة عام الخدمات الزراعية بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، أنه يتم صرف أثمان الأقماح فور التسليم بسعر الأدرب 2000 جنيها لدرجة نقاوة 23 ونصف قيراط مشيرا إلى أنه ورد الموافقة على تسليم القمح للمطحن بطور سيناء تخفيفا عن أعباء المزارعين من نقل الأقماح والتى كانت تنقل العام الماضى لشونة السويس

وأرجع هانم أسباب زيادة المحصول وكمية الإنتاج هذا العام لإرشاد المزارعين وتحفيزهم لزراعة القمح بجانب توفير تقاوى القمح بنصف الثمن لمزارعى المحافظة لتحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من البطالة وتوفير المنتج والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعي، كما أكد أن التوريد داخل مطحن الطارق بطور سيناء حل أزمة كبيرة جدا وازداد الإقبال على التوريد للمطحن.



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المزارعين اثناء توريد محصول القمح بطورسيناء (1)



المزارعين اثناء توريد محصول القمح بطورسيناء (2)



المزارعين اثناء توريد محصول القمح بطورسيناء (3)



المزارعين اثناء توريد محصول القمح بطورسيناء (4)



المزارعين اثناء توريد محصول القمح بطورسيناء (5)



المزارعين اثناء توريد محصول القمح بطورسيناء (6)



المزارعين اثناء توريد محصول القمح بطورسيناء (7)