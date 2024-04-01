اليوم السابع
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الألمان يحتفلون بإلغاء تجريم الحشيش أمام بوابة براندنبورج التاريخية

الإثنين، 01 أبريل 2024 01:25 م
الألمان يحتفلون بإلغاء تجريم الحشيش أمام بوابة براندنبورج التاريخية الحشيش
كتبت: هناء أبو العز

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أقام مواطنو العاصمة الألمانية برلين، احتفالية إلغاء تجريم تدخين الحشيش، والذى بدأ بشكل جزئى اعتبارًا من اليوم 1 أبريل.

وحسب القرار فإنه ابتداء من 1 أبريل يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 جراما من الحشيش فى الأماكن العامة، وبإمكان البالغين زراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات لكل أسرة، لكن لن يسمح للأشخاص بتدخين الحشيش بالقرب من المدارس أو المراكز الرياضية أو فى مناطق المشاة بين الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء.


ومن بداية شهر يوليو، يمكن إنشاء جمعيات المزارعين أو النوادى الاجتماعية التى يصل عدد أعضائها إلى 500 عضو، شرط أن يكون عمرهم أكثر من 18عاما ويعيشون فى ألمانيا.


وقد أقيمت فى العاصمة برلين حملة للتدخين حيث تجمع عدة مئات من عشاق القنب عند منتصف الليل تحت بوابة براندنبورج لتدخين الماريجوانا.


كما أعربت مجموعات مثل اللجنة الدائمة للأطباء الأوروبيين، عن مخاوف من أن الحشيش يمكن أن يسبب الإدمان، ويؤثر سلبًا على الصحة العقلية.







تقنين الحشيش

ألمانيا

الاحتفال بالحشيش

تقنين القنب




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