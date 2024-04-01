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الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء ونشاط رياح بعدة مناطق

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:27 ص
الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء ونشاط رياح بعدة مناطق حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر  صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة اليوم وحارة نهارا على أغلب الأنحاء، أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد: وتنشط الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف  ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.

 

 







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