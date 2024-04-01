الأرصاد الجوية الأمريكية: ولايات عدة تترقب عاصفة قوية خلال اليومين القادمين

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مناطق عديدة فى الولايات المتحدة تستعد لاستقبال عاصفة قوية وصلت لتوها إلى ولاية كاليفورنيا، حيث تسببت فى عواصف رعدية وفيضانات وثلوج جبلية كثيفة.

ورجحت الأرصاد الجوية -حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، أن تجتاح العاصفة الولايات الوسطى والشرقية خلال اليومين القادمين، ما قد يؤدي إلى تهديد قوى من العواصف الرعدية الشديدة والأعاصير.

وذكرت الأرصاد الجوية أن بعض المناطق وخاصة في الغرب الأوسط إلى وسط المحيط الأطلسى قد تشهد أمطارًا غزيرة أيضًا.