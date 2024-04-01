"اكتب ثمن السلعة".. رسائل من التموين لأصحاب المحلات التجارية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

بعث محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عدة رسائل لأصحاب المحلات التجارية في محافظة بورسعيد، والتي من أهمها أن يتم الإعلان عن سعر السلعة واضح أمام الزبائن.

وأوضح "عوض" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم شن حملات مكبرة على جميع الأسواق في محافظة بورسعيد لعرض سعر السلعة واضح أمام المواطنين أو أن يكون مدون عليها.

كما أشار إلى أنه سيتم التنبيه على جميع المحلات التجارية، بعرض السعر الحقيقي للسلع، موضحاً أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف هذه التعليمات.

وفي سياق متصل، قال محمد عوض، إنه تم ضخ كميات من السلع الغذائية والتموينية، ومن بينها الدجاج "كيلو و 300 جرام" ب 125 جنيه، في شهر رمضان الكريم، وتم توفير كميات من اللحوم المستوردة ب180 جنيه، ولحوم سوداني ب 250 جنيها.

وأشار إلى أنه تم تغيير مواعيد المخابز في المحافظة خلال شهر رمضان الكريم لتبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وسيكون عمل المخابز في الحي الواحد بالتناوب بداية من الثامنة صباحاً، موضحاً أنه عدد منهم سيفتح مع الساعة الأولى ثم التالي حتى نصل إلى ساعات ما قبل الإفطار يكون هناك مخابز تقدم خدماتها للمواطنين.