استمرار الفعاليات والندوات بأسيوط للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وخصائص السكان ومراعاة احتياجاتهم المختلفة، وزيادة الوعي بالقضايا المجتمعية تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية موضحاً أهمية التثقيف والتوعية للمواطنين بمختلف فئاتهم وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشء في القضايا السكانية وأهمية تنظيم الأسرة.

وفي هذا الإطار تم تنظيم عدد من الندوات واللقاءات بمراكز (القوصية ، منفلوط ، ديروط ) لفئات مجتمعية مختلفة بهدف كسب التأييد لقضايا السكان وتحسين الوضع السكاني بالمحافظة والتوعية بخطورة الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية تنفيذاً لتوصيات المجلس الإقليمي للسكان برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان و بمشاركة محمد عبده مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة ،واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومدير وحدة السكان بالمركز، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومدير وحدة السكان بالمركز ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومدير وحدة السكان بالمركز فضلاً عن أمسية رمضانية بمركز شباب علوان بحضور عبد اللطيف فضاله نائب رئيس المركز، وفتحي صلاح عامر عضو المجلس القومي للمرأة بالمحافظة،د ورئيس الوحدة المحلية باسكندرية التحرير، بالتعاون والتنسيق بين الجهات مسؤل التوعية المجتمعية بالمحافظة ومسئول وحدة السكان وبمشاركة مسئولي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتلك المراكز والجهات الشريكة المعنية في هذا الشأن وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.