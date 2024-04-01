اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:22 م
استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح قصف- أرشيفية
أ ش أ

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استشهد 9 فلسطينيون وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف وسط خان يونس وشرق رفح، جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني باستشهاد 4 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب دوار الشيخ ناصر وسط خان يونس.


واستهدفت غارة إسرائيلية أرضا قرب خيام النازحين في منطقة المحررات الملاصقة لجامعة الأقصى غرب المدينة.


وأضافت المصادر أن خمسة أشخاص استشهدوا بقصف إسرائيلي شرق رفح.


كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 32845 شهيدا، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 75392، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.


وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 63 مواطنا وإصابة 94 آخرين.







فلسطينيين

قصف إسرائيلي على خان يونس

رفح

قصف إسرائيلي على رفح




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