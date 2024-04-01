إيقاف بناء على أملاك الدولة فى منطقة التجاريين بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمدينة أسوان، بإيقاف أعمال البناء لحالة تعدى على أملاك الدولة بمنطقة التجاريين بمدينة أسوان، بمساحة 200 م2، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعدى أخرى وبناء بدون تراخيص.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أسوان بتنظيم حملات ليلية وصباحية أسفرت عن الإزالة الفورية وإيقاف بناء بدون تراخيص بمنطقة أطلس حيث تم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، علاوة على القيام بغلق وتشميع 4 من المحال المخالفة لقانون المحال العامة بنطاق حى جنوب المدينة

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة من خلال تفريغ الحاويات وصناديق القمامة ورفع المخلفات وتراكمات الأتربة بمختلف الشوارع وبين المناطق السكنية بأحياء جنوب والصداقة الجديدة، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة الأعمدة الكهربائية ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف الشوارع بقرى كركر، وتم ذلك بإشراف من نواب رئيس مدينة أسوان، وبمشاركة رؤساء أحياء جنوب وغرب والصداقة الجديدة، بالإضافة إلى الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة لحالة تعدى على قطعة أرض زراعية بنطاق حى شرق المدينة بمساحة 175م2، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، ورفع تراكمات القمامة وذلك لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.