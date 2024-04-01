إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الصحراوى الشرقى، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

بمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع آثاره، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، نقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



