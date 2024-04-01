إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وميكروباص بطريق بلبيس - العبور بعد كارتة السيارات الأولى بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من: "اعتماد بركات" 45 عاما، و"تحية محمد" 46 عاما، و"أحمد البشير" 22 عاما، وشقيقته "مريم البشير" 17 عاما، و"أحمد محمد" 60 عاما، مقيمين بقرية ميت ربيعة، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وميكروباص بطريق بلبيس - العبور بعد كارتة السيارات الأولى بمركز بلبيس، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.