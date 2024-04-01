إصابة 4 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربى، اتجاه المنيا بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه المنيا بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من ، منعم عبدالله عبد الموجود 18 سنة، طالب، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، حمدي عبدالمنعم شيخ 35 سنة، عامل مصاباً باشتباه كسر بالساعد الأيمن، أحمد محمد أحمد 18 سنة، عامل مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، محمود عبدالله عبدالمنعم 25 سنة، أسيوط مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.