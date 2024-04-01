إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفور تلقى بلاغا أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، على الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة.



