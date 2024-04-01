أحمد يعقوب: 90 مليار دولار حجم الإفراج عن السلع بالموانئ خلال 15 شهراً

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، أن الدولة أفرجت عن سلع بالموانئ المصرية بنحو 90 مليار خلال 15 شهراً تشمل أكثر من 15 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير 2024 وحتى الآن بالإضافة إلى أكثر من 74 مليار دولار خلال العام الماضى 2023.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التدفقات الدولارية التى تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة تتجاوز 64 مليار دولار سوف تعمل على خفض الدولار أمام الجنيه تدريجيا بالإضافة إلى زيادة توافر السلع بالأسواق عن طريق الإفراج عن المنتجات المكدسة فى الموانئ المصرية مما يعمل على انخفاض أسعار السلع تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الاقتصاد المصرى شوف يشهد أكبر تدفقات دولارية بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز الـ 64.7 مليار دولار، وتتمثل فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات دولار من البنك الدولى، و 6.5 مليار دولار إجمالى بيع أصول الدولة حتى نهاية العام المالى الجارى.