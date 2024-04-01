أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أسبوع فى رمضان

كتب ـ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من الإثنين 1 أبريل 2024 إلى الأحد 07 أبريل 2024.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافي على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الإثنين 1 أبريل، و نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع من الثلاثاء 2 أبريل إلى الجمعة 5 أبريل، تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وخلال يومى السبت 6 أبريل والأحد 7 أبريل، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



