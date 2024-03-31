7 نصائح من معهد تكنولوجيا الأغذية للصائمين.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

‎قالت الدكتورة ناهد الوحش الباحثة بمعهد تكنولوجيا الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن النظام الغذائي في شهر رمضان يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض بشرط اتباع نظام صحي في تناول الطعام خلال فترة الصيام و يمكن اعتبار الصيام نهج علاجي غير دوائي لتعزيز الصحة العامة للأفراد.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح التي يقدمها معهد تكنولوجيا الاغذية للصائمين:

‎1- التأكد من أن وجبتى الإفطار والسحور يحتويان على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمحتوية على العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم و تشمل .

‎ الكربوهيدرات الصحية: مثل الحبوب الكاملة مثل "الأرز البني والشوفان" والخضروات والفواكه و هذه الكربوهيدرات تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن الهامة.

‎3- يجب تناول مصادر جيدة من البروتينات مثل اللحوم البيضاء والأسماك والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان خاصة المنتجات المتخمرة فهي من الأغذية المثالية في شهر رمضان كونها أغذية ملينة ومرطبة وتحتوى على بكتيريا حمض اللاكتيك النافعة والداعمة لصحة الجهاز الهضمى و المفيدة لصحة الجسم وتعزيز المناعة .



‎ 4- يجب تقليل تناول الأطعمة الدهنية والمقلية و الطهي بالبخار أو االشواء أو الخبز في الفرن كبديل صحي.

‎ 5- التركيز على السوائل: لتجنب الجفاف عن طريق شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور ونتجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكروالكافين.

‎6- تناول الفواكه والخضروات بشكل متنوع: نختار مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة والموسمية لضمان الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف اللازمة.

‎7- الحرص على الوجبات الخفيفة الصحية في حالة الشعور بالجوع بين الإفطار والسحور مثل الفاكهة الطازجة أو المجففة والمكسرات والزبادي الطبيعي.

