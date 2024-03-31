اليوم السابع
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5 جنيهات.. ملصقات بتعريفة ركوب موحدة على التكاتك بالبدرشين لمواجهة المتلاعبين

الأحد، 31 مارس 2024 12:05 م
5 جنيهات.. ملصقات بتعريفة ركوب موحدة على التكاتك بالبدرشين لمواجهة المتلاعبين ملصقات بتعريفة ركوب موحدة
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جهاز السرفيس ووضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب لكل موقف وكذلك وضع استيكر على السيارة موضح به تعريفة الركوب؛ لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وفي هذا الإطار، قاد محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، حملة مكبرة لتحديد تعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بالمدينة لعدم استغلال المواطنين.

وشهدت الحملة تركيب ملصقات واضحة وظاهرة على زجاج التكاتك بتعريفة ركوب موحدة هي 5 جنيهات فقط لا غير نطاق المدينة، وإلا سيعرض المخالف نفسه للمساءلة القانونية بمخالفة تعريفة الركوب المقرره.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس وأجهزة الرصد والمتابعة بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة والدورية على الطرق والمحاور والمواقف مع تفعيل القانون بمنتهى الحزم حيال المخالفين.

وشدد على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.

ملصقات بتعريفة ركوب موحدة
ملصقات بتعريفة ركوب موحدة
تركيب ملصقات
تركيب ملصقات

 







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