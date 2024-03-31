وكيل الأزهر يشارك في الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر

كتب لؤى على

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، مع الطلاب الوافدين بالأزهر، الإفطار الجماعي بصحن الجامع الأزهر، حيث ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للعام الثالث للطلاب الوافدين بواقع 5000 وجبة يوميًّا، وبإجمالي 150 ألف وجبة للشهر، وذلك في إطار الدور الإنساني والديني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر.

وتفقد وكيل الأزهر قبل أذان المغرب تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، كما حرص فضيلته على تفقد الإفطار الجامعي لذوي القدرات الخاصة، حيث تم تنظيم إفطار جماعي لهم، في لفتة إنسانية وتكريما لهم.



ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (130 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 7 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 150 ألف وجبة طوال الشهر الكريم.