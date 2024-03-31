وفاة سيدة من الفيوم أثناء أداء مناسك العمرة بالسعودية

الفيوم – رباب الجالى

توفيت سيدة من محافظة الفيوم أثناء أداء مناسك العمرة لشهر رمضان المبارك، وتم دفنها فى السعودية، واستقبل أهالي قرية منشأة ربيع بقلهانة مركز اطسا بمحافظة الفيوم مسقط رأسها، خبر وفاة السيدة رجاء محفوظ متولى تبلغ من العمر 65 عاما، على المعاش، وكانت تعمل بالتربية والتعليم، وهى أم لثلاثة أولاد "ولد وبنتين" وسيتم دفنها بالسعودية وذلك لوصيتها، وسيقام العزاء أمام منزلها بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم إلى سرادق عزاء حزنا على فراق السيدة ووفاتها، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وقال محمد جمعة، أحد أبناء القرية، إن السيدة رجاء محفوظ المعلمة والمربية الفاضلة والست الأصيلة عاشت بينا فى صمت بدون ضجيج ولم يسمع منها سوى صوتها الهادى وابتسامتها المعهودة التى كانت تقابل كل من يتعامل معها، تمنت على الله أن تلقى ربها فى أطهر بقاع الأرض وأن تدفن بجوار نبيها صلى الله عليه وسلم فكان لها ما تمنت.