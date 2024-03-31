وزير الدفاع الإستوني: تمويل مبادرة التشيك لشراء قذائف لأوكرانيا "غير كاف"

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قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور إن عددا من الدول ساهمت بالفعل في المبادرة التشيكية لشراء قذائف لصالح أوكرانيا، لكن لا يزال هناك نقص في التمويل.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيفكور قوله إن هناك أماكن في العالم يمكن شراء القذائف منها، لكن السؤال هو ما إذا كان هناك مال لذلك.



وتابع "إذا كنا نتحدث عن مليون قذيفة، فهذا يعني حوالي ثلاثة مليارات يورو. هناك عيارات مختلفة. والأصغر منها أرخص قليلا. وسيكون أمرا رائعا لو أمكن القيام بكل شيء. في الوقت الحالي، يمكننا القول أنه لا يزال هناك نقص في التمويل أكثر من نقص القذائف".



وفي الوقت نفسه، بحسب بيفكور، من الصعب التنبؤ بموعد إرسال القذائف إلى الجبهة. قد يصل البعض في غضون بضعة أشهر، والبعض الآخر بحلول نهاية العام.



وأضاف "يعتمد الكثير على حقيقة أننا بحاجة إلى فحص بعض قذائف . لقد قيل لنا أنه يمكننا الحصول على [القذائف] هناك، ولكن في أي حالة هي، وما إذا كانت مناسبة للاستخدام - كل ذلك يحتاج إلى التحقق".



وكانت جمهورية التشيك قد بدأت - في وقت سابق - شراء ذخيرة لأوكرانيا في دول ثالثة باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بـ 800 قذيفة تم العثور عليها في أنحاء مختلفة من العالم.