اليوم السابع
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وزارة العمل: يحق للمرأة العمل ليلا مع اتخاذ التدابير لتجنب أى مشاكل صحية

الأحد، 31 مارس 2024 01:00 ص
وزارة العمل: يحق للمرأة العمل ليلا مع اتخاذ التدابير لتجنب أى مشاكل صحية إعرفى حقوقك فى العمل
كتبت آية دعبس

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أطلقت وزارة العمل، مبادرة بعنوان "إعرفى حقوقك فى العمل"، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التى يشهدها شهر مارس بالمرأة، وذلك بهدف تعريف المرأة العاملة بحقوقها وفقا للقانون.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار رقم 44 لسنة 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً"، أكد أنه من حق المرأة العمل أثناء فترات الليل بناءًا على طلبها في أى منشاة أي كان نوعه، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أى مشاكل صحية مرتبطة بالعمل ".

وتستعد وزارة العمل لإطلاق "دليل إرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء" في إطار التعاون بين وزراة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في تنفيذ مشروعات طموحة حول المساواة بين الجنسين في العمل وأهمها "مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في مصر" و"البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل  والانتقال العادل  في مصر ؛ ويتماشي مع أهداف كل من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

ويسعى الدليل لتوفير أداة تمكن المفتش والمفتشة من تنفيذ زيارات تفتيشية مراعية للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل وذلك من خلال زيادة الوعي لمفتشي العمل بقضايا النساء في العمل وتأثير تغير المناخ والبيئة على بيئة العمل وآليات رصدها والتعامل معها طبقا للتشريعات الدولية والوطنية بالإضافة الى مهارات التفتيش على قضايا النساء في العمل.

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وزارة العمل

المراة العاملة

حقوق المراة العاملة

قانون العمل



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