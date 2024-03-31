وزارة الصحة: يمكن الوقاية من السعار بالحصول على اللقاح وتجنب الحيوانات

كتي وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن داء الكلب أو السعار مرض فيروسي يمكن الوقاية منه باللقاحات وأخذ التدابير الوقائية مثل تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة قدر الإمكان والحصول على تطعيم الحيوانات المنزلية الأليفة ضد السعار.

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على تطعيم السعار بواقع 3 جرعات للوقاية من المرض، على أن تكون جرعات من تطعيم السعار خلال 28 يوما وجرعة بعد سنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : البعض لديه حيوانات في البيوت ويخشى التعرض للعقر أو الخربشة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : أنه ولمدة عامين يصبح الشخص فى مأمن تام عن الإصابة بالسعار حال التعرض لعقر الحيوانات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.