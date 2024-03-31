وزارة التعليم تكرم إياد محمود عياد برياض الأطفال لمواهبه المتميزة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبل على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية الطالب إياد محمود عياد بالصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال "KG2” بمدرسة الكيلانية الرسمية لغات بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية؛ حيث قام بتكريمه نظرا لمواهبه المتميزة والفريدة في مجال المعلومات العامة.





كما وجه الوزير برعاية الطالب وتطوير مواهبه لمواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد والتميز، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينه من تحقيق أهدافه وطموحاته العلمية.

ويأتى ذلك التكريم فى إطار رعاية وزارة التربية والتعليم للطلاب النابغين والمتفوقين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية.