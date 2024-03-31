اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر أبريل

الأحد، 31 مارس 2024 12:32 م
وزارة الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر أبريل وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر أبريل 2024م، وذلك كالآتى:

• الجمعة الأولى : 5/ 4/ 2024م - صدقة الفطر وحق الله في المال.
• الجمعة الثانية : 12/ 4/ 2024م - الاستقامة والمداومة على الطاعة.
• الجمعة الثالثة : 19/ 4/ 2024م -  معنى التاجر الصدوق ومنزلته.
• الجمعة الرابعة : 26/ 4/ 2024م - تطبيقات حُسن الخلق.


وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

 







خطبة الجمعة

وزارة الاوقاف

عيد الفطر

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