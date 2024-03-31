اليوم السابع
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نيويورك.. 30 ألف متظاهر فى مسيرة ضخمة ضد تواصل العدوان الإسرائيلى على غزة

الأحد، 31 مارس 2024 09:10 ص
نيويورك.. 30 ألف متظاهر فى مسيرة ضخمة ضد تواصل العدوان الإسرائيلى على غزة مسيرة نيويورك
وكالات

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خرج أكثر من 30 ألف متظاهر في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية رفضا لتواصل العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في القطاع منذ ما يزيد على 6 شهور.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، خرجت مسيرات ضخمة في عدة مدن أمريكية أخرى، ضمن إحياء فعاليات يوم الأرض الخالد، وتنديدا بالحرب الهمجية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، وفي بوسطن ولوس انجلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وبيرلينجتون بولاية فيرمونت، بعد دعوات خلال الأسبوع الماضي للمشاركة بكثافة في مسيرات لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 7 عقود.

وطالب المتظاهرون، الإدارة الأمريكية بالتوقف عن الدعم المالي والعسكري لدولة الاحتلال، للضغط عليها لوقف الحرب في أسرع وقت والانسحاب من القطاع.







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