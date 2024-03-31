نصائح مذهلة في الربيع لتجنب حساسية العين.. لا تفوتك

كتبت مروة محمود الياس

في الربيع ومع تغير درجات الحرارة تزيد فرص الإصابة بالتحسس للكثير من الحالات، فى هذا التوقيت تكون الأجسام على أهبه الاستعداد لجميع أنواع الحساسية وتحفيزها، وفقا لتقرير نشره في موقع eye care center المعنى بصحة العيون فإن صحة العينين في الربيع أحد أهم الالتزامات التي يجب أن تحرص عليها لتجنب حساسية العين وجفافها والتهاباتها، وأعراض التحسس الأخرى الكثير.

ومن أبرز علامات وأعراض تحسس العين خلال فصل الربيع هو الشعور بالرغبه في هرشها وحكها على الدوام، كذلك قد تظهر بعض العلامات الحمراء في العين كما انها تزيد من الشعور بالحرقة والالم الحارق الشديد، قد يشعر البعض بأن لديه قرحة داخل عينيه، كذلك قد يعاني من مشكلة عند النظر في الضوء ويعاني من حساسية شديدة تجاهه، كما أنه قد يسبب تورما حول العينين والجفون، كذلك قد يلتهب الجفن التهابا شديدا وفقا لدرجه تحسسه.

هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي قد تحفز العين للإصابة بالحساسية خاصة في فصل الربيع ولعل من أهمها هي تلك الأتربة وحبوب اللقاح التي تكون متناثره في الجو وتختلف درجة حدة الإصابة من حالة لأخرى وفقا لدرجة حساسيتها.

تابع التقرير ناصحا بمجموعه من النصائح منها :

في الأيام التي يثار فيها الغبار يجب عليك تجنب التعرض لهذا الغبار قدر الإمكان

اهتم بإستخدام القطرات التي يتم استخدامها دون وصفه طبيه مثل قطرات الترطيب

ارتدي نظاراتك الطبيه والشمسيه عندما تكون في الهواء الطلق كي تحمي عينيك جيدا

غير وساداتك وفرشك على الدوام ليكون نظيفا ولا تتأثر عينيك بالأتربة والغبار الراسب عليها