ميناء دمياط 39 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29029 طن تشمل: 1512 طن ملح معبأ و4462 طن رمل صب و8403 طن يوريا صب و 1240 طن يوريا معبأ و8100 طن أسمنت معبأ و3000 طن زيت طعام و2312 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53984 طن تشمل: 12762 طن قمح و13619 طن خردة و4525 طن حديد و6200 طن فول و1300 طن عدس و8500 طن ذرة و 878 طن خشب زان و6200 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61991 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149930 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة .