مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيخضع لجراحة بتخدير كامل ويتولى النائب مهامه

رامى محيى الدين

اعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الاسرائيلى سيخضع الليلة لعملية جراحية تحت التخدير الكامل وسيتولى مهامه نائبه ياريف ليفين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أخطر التهديدات حتى الآن لحكومته الائتلافية بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد بوقف الدعم الحكومي اعتبارًا من يوم الإثنين للعديد من طائفة الحريديم، الرجال الأرثوذكس المتشددين الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.