اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 05:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيخضع لجراحة بتخدير كامل ويتولى النائب مهامه

الأحد، 31 مارس 2024 04:22 م
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيخضع لجراحة بتخدير كامل ويتولى النائب مهامه نتنياهو
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الاسرائيلى سيخضع الليلة لعملية جراحية تحت التخدير الكامل وسيتولى مهامه نائبه ياريف ليفين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أخطر التهديدات حتى الآن لحكومته الائتلافية بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد بوقف الدعم الحكومي اعتبارًا من يوم الإثنين للعديد من طائفة الحريديم،  الرجال الأرثوذكس المتشددين الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 
 






مكتب نتنياهو

رئيس الوزراء الاسرائيلى

ياريف ليفين

القاهرة الإخبارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة