مكاسب شهرية لأسعار النفط.. ارتفاع 7.15% لخام برنت بمارس

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي، حيث حقق خام القياس العالمى برنت مكاسب خلال شهر مارس الجارى بلغت نحو 7.15%، كما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 7.4%، كما حققت مكاسب أسبوعية سجلت نحو 2.5% لخام برنت و2.5% للخام الأمريكى.

وصعدت أسعار النفط بنحو ملحوظ فى آخر جلسات شهر مارس الخميس، فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية فى العالم.

وعند التسوية الخميس، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.24% وأنهت التداولات عند 83.17 دولار للبرميل، وحققت العقود بذلك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.4%.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.85% إلى 87 دولارا للبرميل، وحققت العقود خلال مارس الجاري مكاسب بنسبة 7.15%.

وتترقب الأسواق اجتماع مجموعة "أوبك+"، التي تنفذ تخفيضات في إنتاج الخام لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

ومعظم الأسواق أغلقت الجمعة 29 مارس 2024 بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة، ومن المقرر استئناف التداولات غذا الاثنين1 أبريل 2024.





