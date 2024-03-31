مصرع شخص في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بطريق الواحات

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

لقى شخص مصرعه بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوى، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة قيادة سائق السيارة، واصطدامه بالدراجة البخارية، مما أدى لمصرع قائدها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



