مسيرات في الضفة الغربية إحياء ليوم الأرض والتنديد بعدوان الاحتلال على غزة

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خرجت مسيرة، مساء السبت، في مدينة رام الله، في ذكرى يوم الأرض، إسنادًا لقطاع غزة والمقاومة التي تتصدى لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.



وشاركت في المسيرة حشود كبيرة عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، ورفعوا أعلام فلسطين ونددوا بجرائم الاحتلال وعبروا عن تأييدهم ومُساندتهم للمقاومة ولأهالي قطاع غزة.



وأعرب المشاركون عن تمسكهم بفلسطين في ذكرى يوم الأرض الذي يوافق الثلاثين من مارس لكل عام، مُشددين على أن جرائم الاحتلال لن تثنيهم عن دعم المقاومة كخيار لدحر الاحتلال.



وفي نابلس وبيت لحم، نظم نشطاء وحراكات شبابية وقفات ومسيرات، إحياء ليوم الأرض، ودعما وإسنادا لقطاع غزة، ورفضا للعدوان المُستمر على القطاع.



وأكد مشاركون في مسيرة بنابلس، أهمية توحيد وتكثيف الجهود لمواجهة هجمة الاحتلال الشرسة ضد الأرض والإنسان.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدين وقفوهم إلى جانب أهالي القطاع ورفضهم لمجارز الإبادة التي يرتكبها الاحتلال هناك.