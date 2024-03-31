مسلسل صدفة الحلقة 21 .. انهيار ريهام حجاج بعد معرفتها بخداع السقا لها

كتبت شيماء منصور

شهدت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث انهارت صدفة - ريهام حجاج، بعد معرفة حقيقة حب طارق - عصام السقا، لها وأنه كان يخدعها كل تلك الفترة حتى يستطيع أن يسترد نقوده، وقالت له إنها لا يهمها النقود ولا أي شيء ولكنه كسر قلبها وتركته وانصرفت من منزله.

وكانت قد بدأت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، باعتراف طارق - عصام السقا، لصدفة - ريهام حجاج، بالحقيقة كاملة، حيث اعترف لها أنه لم يقابلها صدفة ولكنه كان مخططًا لكل شيء، عندما علم أن عمه جلال - رشدي الشامي، باع لها كل ممتلكاته حتي يتهرب من الضرائب والتأمينات، وكان يريد أن يعيد حقه الذي سرقه منه عمه.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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