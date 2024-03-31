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مسلسل الحشاشين.. مواقع إيرانية تكشف مشاهدة واسعة واهتماما بالعمل بين الإيرانيين

الأحد، 31 مارس 2024 03:00 م
مسلسل الحشاشين.. مواقع إيرانية تكشف مشاهدة واسعة واهتماما بالعمل بين الإيرانيين مسلسل الحشاشين
كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

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أبرزت المواقع الإيرانية الناطقة بالفارسية، مسلسل الحشاشين العمل الفنى الأضخم فى شهر رمضان، وسلطت الضوء على حلقاته التاريخية، نظرا لكونها تعد جزءا من التاريخ الإيرانى، وفى مقدمة هذه المواقع جاء موقع عصر إيران الإخباري، الذى كتب تقريرا يبحث فى حقيقة الأحداث التاريخية للمسلسل.

الحشاشين
الحشاشين


وتحت عنوان (ما مدى حقيقة مسلسل الحشاشين؟ / كل ما تريد معرفته عن الواقع التاريخي لحسن الصباح وفرقة الإسماعيلية)، كتب موقع عصر إيران، أنه يحظى مسلسل الحشاشين الذي يبث في ليالي رمضان في الدول أهل السنة، باهتمام كبير، حيث يتناول هذا المسلسل مغامرات الطائفة الإسماعيلية بقيادة حسن الصباح التى كانت تحكم جزءًا من إيران في القرن 11 الميلادي وانخرط فى معارك مع السلاجقة الحاكمين لإيران آنذاك. وتساءل هل يعكس هذا المسلسل الواقع التاريخي لهذه المجموعة؟.

كما قامت منصات إيرانية بترجمة حلقات مسلسل الحشاشين إلى الفارسية وأبرزها موقع أبارات، ونشرت بعض المواقع روابط لحلقات مترجمة للغة الفارسية كى يتمكن الايرانيين من الاحتفاظ بها ومشاهدتها.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين


على الجانب الآخر، نقلت بعض المواقع الإيرانية ردود أفعال الإيرانيين فى الداخل وكتب موقع نوانديش تقريرا يحمل عنوان ه"ل أغضب مسلسل الحشاشين المصرى الإيرانيين"، عرض التقرير ردود أفعال النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى على المسلسل، وكتب كتب أحد الإيرانيين يدعى جو مارش على صفحتة على منصب اكس : بينما يتنافس المخرجون الإيرانيون على إنفاق الأموال على أبطال عرب خياليين مثل مختار، أخرجت السينما المصرية مسلسلًا متقن الصنع من قلب التاريخ الإيراني بصور ساحرة!.

وكتب إيرانى آخر يدعى ناصر: “يا للأسف على هذا البلد يجب أن نرى حب عمر الخيام لبنت سمرقند، وسياسة نظام الملك ومكانته، وتصوف الإمام محمد الغزالي، وجمال أصفهان وراي ونيسابور في عمل فنى مصري باللغة العربية.

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية  وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

مسلسل الحشاشين 2
مسلسل الحشاشين 


ويعرض مسلسل الحشاشين ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.


 







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