محافظ دمياط تشهد استلام 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا

دمياط - هيثم مراد

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام 5 آلاف كرتونة مواد غذائية فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتكافل وكرامة تزامنًا مع شهر رمضان الكريم و قرب حلول عيد الفطر المبارك.

واستمعت محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى حول ما تتضمنه كل كرتونة من مواد غذائية أساسية وهى عبارة عن 4 كيلو أرز و 5 أكياس مكرونة و 2 كيلو سكر و كيلو دقيق و لوبيا و فول ،زيت ،ملح طعام ،جبن ،صلصة وشاى.

كما اطلعت أيضًا على خطة التوزيع بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال ع ض محافظ دمياط، أهمية المبادرات التي يقدمها بنك الطعام المصري لدعم الفئات الأولي بالرعاية، مشيرة إلي وجود خطة عمل تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بما يضمن وصول الدعم إلي مستحقيه، موضحة ضرورة التدقيق أثناء تنفيذ خطة التوزيع لضمان تحقيق الهدف المنشود من تلك المبادرة.



تنفيذ برنامج بنك الطعام لدعم الأسر الأولى بالرعاية في دمياط



متابعة محافظ دمياط لمبادرة بنك الطعام