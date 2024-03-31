اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة

الأحد، 31 مارس 2024 12:32 م
محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة إحتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة المطران أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدًا على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين ، متمنيًا دوام الاستقرار على مصر، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام ، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.


شهد الاحتفال اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من كبار رجال الدولة .

 







القاهره

الارمن

الأقباط

عيد القيامة



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