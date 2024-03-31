محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 68 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة

الفيوم - رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة بنطاق مركزى إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بإجمالى تكلفة 320 مليون جنيه، تشمل إنشاء 14 ناديا ومركز شباب جديد، ورفع كفاءة وتطوير 54 ناديا ومركزا، حتى تكون هذه المنشآت الشبابية متنفسًا أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وتوظيف طاقاتهم بشكل إيجابي.

وأوضح "الأنصاري"، أن المشروعات الجديدة تشمل إنشاء 13 ناديا ومركز شباب بمركز إطسا، هي: إنشاء مركز شباب الدبيكى بقرية بحر أبو المير، ومركز شباب المحمودية، ومركز شباب خلف بقرية أبو جندير، ونادى اليرموك بقرية قصر الباسل، ومركز شباب نجع أبو سدير بالغرق، ومركز شباب جبر، ونادى أهل الغرق، ومركز شباب الونايسة بقرية أبو جندير، ومركز شباب الحسينية، ومركز شباب الغرق قبلى، ومركز شباب منشاة فيصل، ومركز شباب أبو عويس بقرية أبو جندير، ونادى الشباب الوطنى بالغرق، إضافة إلى مشروع واحد بمركز يوسف الصديق هو إنشاء مركز شباب كحك قبلي.

وأضاف، أن المشروعات تشمل إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة 35 ناديا ومركز شباب بمركز إطسا، هي: إحلال وتجديد مركز شباب عتامنة الجعافرة، ومركز شباب شدموة، ونادى قلمشاة، ومركز شباب بحر أبو المير، ومركز شباب دانيال، ومركز شباب قصر الباسل، ومركز شباب الحجر، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب دفنو، ومركز شباب قلهانة، ومركز شباب عزبة قلمشاة، ومركز شباب الجعافرة، ومركز شباب قلمشاة، ومركز شباب أبو جندير، ومركز شباب منشاة ظافر، ومركز شباب جردو، ومركز شباب اهريت، ومركز شباب مطول، ومركز شباب منشاة حلفا، ومركز شباب منية الحيط، ومركز شباب أبو صير، ومركز شباب النصر بقرية الأعمى بالغرق، ومركز شباب عبد الغنى بقرية الغرق، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب منشاة عبد المجيد، ومركز شباب الحمودات بقرية الحجر، ومركز شباب الموالك، ومركز شباب أبو جليل، ومركز شباب فرحات بقرية الحجر، ومركز شباب عنك، ومركز شباب منشاة رحمى بقرية مطول، ومركز شباب معصرة عرفة، ومركز شباب المحمودية، ومركز شباب خليل الجندى، وتطوير نادى الريان بقرية الغرق، ومركز شباب سويكر بقرية الغرق.

كما تشمل المشروعات، إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة 19 ناديا ومركز شباب بمركز يوسف الصديق، هي: إحلال وتجديد مركز شباب غيضان، ومركز شباب المشرك قبلى، ومركز شباب الشواشنة، ومركز شباب الربع بقرية النزلة، وإحلال وإحلال وتجديد المقر القديم لمبنى مركز شباب الحامولى، ورفع كفاءة مركز شباب بريشة بقرية المشرك، ومركز شباب بطن إهريت، ومركز شباب قصر الجبالى، ومركز شباب الريان، ومركز شباب حنا حبيب، ومركز شباب شعلان، ومركز شباب ذو الفقار بقرية الحامولى، ومركز شباب النزلة، ومركز شباب كحك بحرى، ومركز شباب منشاة قارون، ومركز شباب قوتة، ومركز شباب أباظة بقرية قارون، ومركز شباب زكى صالح، ومركز شباب المقراني.

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