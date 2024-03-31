محافظ أسيوط يؤكد تقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات لتقديم خدمات طبية متطورة

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة والتي من بينها الخدمات الطبية لتكون متطورة، وفقًا للإمكانات المتاحة خاصة بالقرى والمراكز تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى متابعته للجهود المتواصلة من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة في تنفيذ فعاليات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي وذلك لتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين بالمجان في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم مشيراً إلى العمل على استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية كـ"100 مليون صحة ، 100 يوم صحة ، الكشف المبكر عن الأمراض السارية ، القضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والقوافل الطبية العلاجية، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى"، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً .جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.



وتناول اللقاء الجهود المبذولة من مديرية الصحة والإدارات التابعة لها في القطاعات التابعة للصحة خلال الفترة الماضية وبحث المعوقات التي تقف أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وما تم من فعاليات ونسب الإنجاز وتحقيق المستهدف خلال الفترة الماضية فضلاً عن ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.



وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتعاون والتنسيق مع مؤسسات وهيئة المجتمع المدني والحكومية وغير الحكومية لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجاً لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال وفعاليات القوافل الطبية والعلاجية المجانية والحملات القومية للتطعيم والتي يتم تنفيذها وفقاً لخطة وزارة الصحة الموضوعة مسبقاً مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الخدمات الصحية بطريقة ملائمة وإتاحة جميع الخدمات الطبية بالمجان وهو ما يظهر جلياً في حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها على المنشآت الصحية فقط.



وناقش اللقاء أيضا آخر المستجدات بشأن تنفيذ وإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وما تم الانتهاء منه حتى الآن موجهاً بضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا الشأن لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



