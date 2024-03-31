محافظ أسوان يتابع مشروع سوق الأحمدية بتكلفة 12 مليون جنيه.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصل أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية بمتابعة الأعمال الجارية بسويقة الأحمدية بمنطقة الجيش، والتى تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2، وتم الانتهاء من إنشاؤها بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه.

ويضم المشروع، 104 محال متنوعة الأنشطة منهم 88 محلاً تجارياً يتم تنفيذهم على مرحلتين للخضراوات والفاكهة، فضلاً عن 16 محلاً سيتم تخصيصها للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات، وأيضاً كافتيريا، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الإعاقة، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة، وكاميرات للمراقبة.

رافق محافظ أسوان خلال تفقده مكونات السويقة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات، فضلاً عن مسئولى الجهات المعنية.

وشدد أشرف عطية، على الإسراع بإنهاء إجراءات التسليم ليتم توفير جهة مختصة لإدارتها للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال، لافتاً إلى أهمية الالتزام أيضاً بنهو المكان المخصص لانتظار السيارات، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسويقة لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها، وتم تأمينها لتضاف هذه السويقة الحضارية والنموذجية لسلسلة السويقات التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات.



محافظ أسوان يتابع مشروع سوق الأحمدية (1)



محافظ أسوان يتابع مشروع سوق الأحمدية (2)



محافظ أسوان يتابع مشروع سوق الأحمدية (3)