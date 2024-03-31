اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 01:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مجلس الذهب العالمى يكشف تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالمعدن

الأحد، 31 مارس 2024 12:00 ص
مجلس الذهب العالمى يكشف تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالمعدن ذهب ــ أرشيفية
كتب ـ إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي عن بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، ليظهر صافي تدفقات خارجة من الصناديق بمقدار 3.4 طن ذهب.

سجلت صناديق الاستثمار في الذهب في منطقة أمريكا الشمالية تدفقات داخلة بقيمة 3.5 طن مقارنة مع تدفقات خارجة من صناديق أوروبا بقيمة 7.4 طن.

يأتي هذا بعد أن أظهر التدفقات النقدية إلى صافي ارتفاع خلال الأسبوع السابق بمقدار 0.6 طن ذهب، وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد 10 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب.

من جهة أخرى، أظهرت أحدث البيانات أن صافي واردات الصين من الذهب من هونج كونج قد انخفض بنسبة 48% في فبراير ليسجل 39.826 طن بأقل من قراءة يناير عند 76.248 طن ليعد هذا أدنى مستوى من نوفمبر  2023.







الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب

الذهب العالمي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة