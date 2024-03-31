متى يجب تناول أدوية الحموضة والجهاز الهضمى والمعدة فى رمضان؟ الصحة تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يفضل فى رمضان تناول جرعات أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمى بعد الافطار على تمرة وماء ثم الانتظار نصف ساعة ثم تناول وجبة الإفطار أو قبل السحور بنصف ساعة.

وللتخلص من الحموضة خلال فترة الصيام تقدم وزارة الصحة بعض النصائح الهامة لمنع الإصابة بالحموضة خلال فترة الصيام أهمها:

1.ابدأ بالأطعمة سهلة الهضم مثل التمر.

2.لا تفرط في تناول الطعام عند بدء الإفطار، وامنح المعدة راحة لمدة 10 دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية.

3. تجنب الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون والزيوت لأنها قد تحفز ارتجاع الحمض وتتسبب في الانتفاخ والتجشؤ.

4 . تناول البروتين الخالي من الدهون في وجبة الإفطار مثل لحوم الأبقار والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان.

4. تناول الكربوهيدرات الصحية مثل مكرونة الحبوب الكاملة والبطاطس.

5.ابعد عن المشروبات الغازية واستبدلها بالعرقسوس والخروب.

6.قلل من تناول الحلويات وخصوصا المحتوية على الكثير من الدهون.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بتقليل الملح في الأطعمة التي تتناولها خلال فترة الفطار في رمضان، موضحة، إنه كلما خفضنا الملح قللنا الإصابة بالضغط والسكر، وينصح بعدم تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالشاى الأخضر، والكركدية أو الخروب أو العرقسوس لأنها تحتوى على سكر طبيعى، مع الاقلال من الحلويات والسكريات، مضيفا، إنه يمكن تناول كميات قليلة من الطعام وتوزيع الأكل على 3 وجبات في اليوم.