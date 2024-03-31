عماد الدين حسين: انتقال مهام الدولة للعاصمة الإدارية مع تنصيب الرئيس السيسي

كتب محمد شعلان

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن انتقال مهام الدولة المصرية مع تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة رمزي وفعلي إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن عدد كبير من الوزراء انتقل بالفعل إلى العاصمة الإدارية ويمارس المهام الفعلية للعمل من العاصمة.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن استقبالات وزير الخارجية للمسئولين والسفراء الأجانب تتم في العاصمة الادارية وبدأ يحدث تخفيف للحمل على وسط القاهرة ونتمنى أن ينعكس ذلك في بداية جديدة.

وأوضح عماد الدين حسين، أن العاصمة الإدارية ليس الهدف منها مجرد المكان والقاهرة التاريخية هي المكان التاريخي والحكم فيها من آلاف السنين، ولكن ما يتم هو محاولة لعمل خلخلة للتركيبة السكانية الكثيفة في القاهرة والانتشار في بقع أخرى، مشيرا إلى أنه حدثت محاولات كثيرة في عهود سابقة لخلخلة الكثافة السكانية ولكن تعثرت هذه المشروعات، واليوم في بداية حقيقية لانتقال وعمران ينتشر حول المنطقة وخطوط مواصلات تربطها بكل انحاء مصر.

