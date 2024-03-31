عدد الأسئلة وتوزيع درجات امتحان الأحياء بالترم الثانى للثانوى العام.. تفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفة امتحان مادة الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024.

وأكد المركزى القومى للامتحانات والتقويم التربوي، على أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمقرر مادة الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024:-

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2023/2024.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب .

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة .

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، "حجم الخط - نوع نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء الغربية والطباعة".

وحدد الدرجة الكلية للورقة الامتحانية كالتالى:

-الصف الأول الثانوي :20 درجة، تقسم كالتالي 16 درجة الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي الثاني، و4 درجات أعمال السنة وتقسم كالتالي «درجة واحدة مواظبة، درجة واحدة سلوك ، درجتان اختبارات الشهور».

- الصف الثاني الثانوي: 30 درجة، تقسم كالتالي 24 درجة الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي الثاني، و6 درجات أعمال السنة وتقسم كالتالي «درجة ونصف مواظبة، ودرجة ونصف سلوك و3 درجات اختبارات الشهور ) .

وبالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب المنازل، السجون، والمستشفيات، والدور الثاني الصف الأول الثانوي 20 درجة، ولا توجد أعمال سنة، والصف الثاني الثانوي 30 درجة، ولا توجد أعمال سنة.

وشدد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، على زمن الإجابة لمادة الأحياء، حيث يكون ساعة ونصف شامل وقت المراجعة للصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي ساعتان شاملة وقت المراجعة، مؤكده علي عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد، وأن لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة وكل ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة) .

وحدد المركز عدد الأسئلة بنوعيها «الاختيار من متعدد ، المقال القصير» ودرجتها :-

- الصف الأول الثانوي: عدد 16 مفردة اختبارية ، بواقع 14 مفردة اختبارية من نوع الموضوعي الاختيار من متعدد كل مفردة بدرجة واحدة، وعدد 2 مفردة اختيارية من نوع المقال القصير كل مفردة بدرجة واحدة .

- الصف الثاني الثانوي: عدد 24 مفردة اختبارية، بواقع 20 مفردة اختبارية من نوع الموضوعي الاختيار من متعدد كل مفردة بدرجة واحدة، وعدد 1 مفردة اختبارية من نوع المقال القصير كل مفردة بدرجة واحدة.