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ضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه بالتجارة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 31 مارس 2024 11:59 م
ضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه بالتجارة.. اعرف التفاصيل الأجهزة الأمنية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها..

 

 







الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

غسيل أموال

مكافحة المخدرات




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