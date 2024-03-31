شعبة مواد البناء: انخفاض أسعار الحديد في الأسواق للمستهلكين 15.3%

كتب إسلام سعيد

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء انخفاض أسعار طن حديد التسليح من مستويات 45 إلي 48 ألف جنيه وحالياً يسجل مستويات بين 39 إلي 40 ألف جنيه للمستهلكين بنسبة هبوط تقريبا 15.3% حسب نوع الحديد

وقال أحمد الزيني لـ"اليوم السابع" إن أسعار الحديد الاستثماري "الدرفلة" يتراوح بين 37 إلى 39 ألف جنيه، ويبدأ السعر للمستهلكين من حوالي 40 إلى 42 ألف جنيه حسب الشركة المنتجة وكذلك حسب المحافظة بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وأشار إلي أن السوق حالياً يترقب مزيد من الهبوط بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة.



وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، كشف أحمد الزيني استقرار سعره للمستهلك بين 2200 إلى 2300 كأقصى سعر بحسب المناطق ومسافة النقل ويصل السعر في أرض المصنع بين 1850 إلى 2000 جنيه مع تراجع الطلب.



