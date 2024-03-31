شاهد كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان يحل أزمة توقف المرور.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو لكوبرى أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، حيث تم إنشاء الكوبرى فى إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكبارى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية.



وتتضمن تلك المرحلة إنشاء 32 كوبرى أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية فى القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.



وتعمل وزارة النقل على حل الاختناقات المرورية التى تسببها بعض مزلقانات السكة الحديد، وذلك من خلال إنشاء كبارى علوية بديلة لعبور المزلقانات، حيث يجرى إلغاء عدد من المزلقانات وإنشاء 33 كوبرى أعلى المزلقانات وذلك بالمزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتى تتسبب فى اختناقات مرورية حاد.، وتم افتتاح عدد كبير من هذه المشاريع، وجارى العمل على انهاء عدد آخر، وذلك بالتزامن مع تطوير جميع مزلقانات السكة الحديد.

وتم إنشاء 28 كوبرى أعلى المزلقانات، حتى الأن، حيث يبلغ عدد المزلقانات فى مصر حوالى 1120 مزلقان، تم تطوير ما يقارب 671 مزلقان، كما تم تطوير 246 محطة سكة حديد من إجمالى 708 محطة، وتمثل الكبارى أعلى المزلقانات نقاط تحول كبيرة فى السيولة المرورية بالمدن المصرية.