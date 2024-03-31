سلطنة عمان واليمن يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

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بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتور شائع محسن الزنداني، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ومواصلة تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.



وهنأ وزير الخارجية العماني - خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء العمانية - نظيره اليمني بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية في جمهورية اليمن الشقيقة، معربا عن خالص تهانيه وصادق أمنياته.



وأكد الجانبان خلال الاتصال حرص البلدين على أمن واستقرار اليمن وسيادته وازدهاره ووحدة أراضيه.