روسيا توقف 3 أشخاص خلال عملية أمنية في داغستان

وكالات

أوقفت السلطات الروسية الأحد ثلاثة أشخاص في جمهورية داغستان الواقعة في منطقة القوقاز للاشتباه في تخطيطهم لسلسلة من الهجمات، بعد عشرة أيام من الهجوم الذي استهدف صالة للحفلات الموسيقية قرب موسكو مخلّفاً 144 قتيلاً على الأقل.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في بيان: «أوقف ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية». وأوضحت اللجنة أن هذه التوقيفات نُفّذت خلال عملية في محج قلعة، عاصمة داغستان، ومدينة كاسبييسك الواقعة على مسافة نحو عشرة كيلومترات من محج قلعة.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن مصدر أمني لم تذكر هويته قوله إنه جرت «محاصرة» مشتبهين بهما في شقتهما في كاسبييسك قبل توقيفهما. وأشارت اللجنة إلى أنه «تم العثور على سلاح أوتوماتيكي وذخائره، بالإضافة إلى عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام في الموقع»، قائلة إن العملية لم تتسبب في وقوع ضحايا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع من الهجوم على «كروكوس سيتي هول» في ضاحية العاصمة الروسية والذي خلف ما لا يقل عن 144 قتيلاً و551 جريحاً وتبناه تنظيم «داعش».

وكانت إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية قالت إن سفراء عدد من الدول الأجنبية شاركوا السبت في مراسم أقيمت حداداً على ضحايا «هجوم كروكوس»، في حين ذكرت صحيفة «كوميرسانت» أن من بين المشاركين سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.